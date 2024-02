Sinner vola così in semifinale, dove affronterà sabato il padrone di casa Tallon Griekspoor. Sarà la rivincita della semifinale del 2023, che vide l'azzurro imporsi in 2 set. Per Jannik 13vittoria di

Sinner vola in semifinale a Rotterdam: Raonic si ritira nel secondo set L'azzurro sfrutta il ritiro di Raonic, ex n. 3 ATP e oggi n. 309 al mondo, che ha abbandonato nel 2° set per un problema fisico sul punteggio di 7-6 1-1

