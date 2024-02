Sinner vola in finale e diventa terzo al mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il panorama del tennis mondiale si illumina nuovamente con il nome di Jannik, l’astro nascente dell’Italia che continua a incantare gli appassionati e gli addetti ai lavori con le sue prestazioni straordinarie. Il giovane altoatesino, con soli 22 anni, ha raggiunto un traguardo che molti sognano per tutta la vita: salire sul podio del tennis mondiale, posizionandosi come il numero 3 del ranking ATP. La scalata verso il successo dinon ha conosciuto soste. Dopo aver conquistato il prestigioso titolo agli Australian Open e aver raggiunto le 200 vittorie nel circuito maggiore, il talento di San Candido ha fatto il suo ingresso nelladell’“ABN Amro Open”, un torneo Atp 500 che si disputa sulle superfici dure del Rotterdam Ahoy, con un montepremi allettante di 2.290.720 euro. La sua marcia trionfale al torneo è ...

L'azzurro sfrutta il ritiro di Raonic , ex n. 3 ATP e oggi n. 309 al mondo, che ha abbandonato nel 2° set per un problema fisico sul punteggio di 7-6 ... (ilgiornale)

AGI - Quattordicesima vittoria consecutiva per Jannik Sinner , che raggiunge la finale dell'Atp 500 di Rotterdam . Il tennista italiano ha sconfitto in ... ()

Sinner in finale all'ATP Rotterdam: Griekspoor battuto in 2 set: L'altoatesino vince in 2 set contro Griekspoor e vola in finale al torneo ATP 500 di Rotterdam per il secondo anno di fila: un successo che gli garantisce il 3° posto nel ranking (da lunedì 19 in caso di vittoria domani oppure lunedì 26), mai nessun ...

Inarrestabile Sinner, batte Griekspoor e vola in finale a Rotterdam. E' il primo azzurro a diventare n.3 al mondo: ... a 19 Nadal, Alcaraz e Wilander, a 20, McEnroe, Djokovic, Sampras, Hewitt, Zverev, Safin e Edberg, a 21 Roddick, Courier, Connors, Lendl, Federer, Ferrero e Murray, a 22 Rios, Coria, Sinner, Moya, ...

Tennis: Atp Rotterdam, Sinner batte Griekspoor, vola in finale e sarà numero 3 del mondo: Rotterdam, 17 feb. (Adnkronos) - Continua il momento magico di Jannik Sinner. L'azzurro dopo il successo agli Australian Open, conquista un posto in finale al torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in d ...

Sinner numero tre al mondo: superato Medvedev, è nella storia del tennis italiano!: Con la rinuncia del russo al torneo Atp 250 di Doha a Jannik bastava arrivare in finale a Rotterdam per effettuare il sorpasso ...

Pagina 0 | Sinner numero 3 del mondo! Finale a Rotterdam: Griekspoor liquidato: Il tennista azzurro supera il padrone di casa in semifinale e ora se la vedrà contro De Minaur nell'atto finale del torneo Atp 500 di scena sul sintetico indoor olandese ...