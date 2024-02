Sinner vola in finale a Rotterdam | è numero 3 al mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Jannikinal torneo Atp 500 die sale così sul terzo gradino della classifica mondiale, scavalcando il russo Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino ha superato in seminel torneo in corso in Olanda il padrone di casa Tallon Griekspoor in due set (6-2, 6-4) in un'ora e 19 minuti di gioco. L'azzurro, fresco vincitore dell'Australian Open, incontrerà domani nella sfida per il titolo l'australiano Alex De Minaur. L'accesso allagarantisce al'ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificata nella classifica di lunedì prossimo se domani dovesse battere De Minaur, ma comunque lo sarà in quella del 26 febbraio. Il tennista altoatesino, quindi, diventerà3 della ...

