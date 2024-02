Sinner oggi in tv | a Rotterdam la semifinale contro Griekspoor Orario e dove vedere la sfida

Griekspoor nella seconda semifinale dell' ATP 500 di Rotterdam Sinner conduce per 2 - 0 nel computo degli scontri diretti e partirà MONTEPREMI Sinner e Griekspoor scenderanno in campo oggi (sabato

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 - Un ultimo sforzo, Jannik. Aè sufficiente sconfiggere l'olandese Tallonnelladell'Atp 500 diper spodestare Daniil Medvedev dalla terza posizione della classifica mondiale, il che rappresenterebbe il miglior risultato di sempre per un italiano. Insomma, quella odierna potrebbe essere una giornata storica per il nostro tennis, che grazie all'altoatesino sta vivendo un 2024 magico. L'azzurro in Olanda ha sconfitto nell'ordine il padrone di casa Botic van de Zandschulp, il francese Gael Molfils e infine il canadese Milos Raonic, quest'ultimo costretto al ritiro nel secondo set, con l'avversario avanti nel punteggio.invece è reduce dalle affermazioni ai danni di Lorenzo Musetti, il polacco Hubert Hurkacz ...