Sinner non si ferma più | nuovo record per l’azzurro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniknon ha nessuna intenzione dirsi in questo 2024.firma uned ora nel mirino un altro trofeo. Continua ad essere imbattuto in questo 2024 Jannik. Dopo il successo agli Australian Open,è ritornato in campo a Rotterdam e anche qui fino ad oggi non ha perso una partita. Jannikcontinua ad essere imbattuto in questo 2024 – Notizie.com – © AnsaL’approdo in finale, dove sfiderà de Minaur, consente aldi firmare un. Jannik, infatti, diventa il numero tre al mondo, best ranking per lui. Una posizione davvero inaspettata fino ad un anno fa. Ma ora l’altoatesino non ha nessuna intenzione dirsi e ha già ...

Sinner in finale Atp Rotterdam, diventa numero 3 del mondo: ... alla fine del match, l'olandese paga le 6 palle break non sfruttate. Sul 4 - 4, Griekspoor va in tilt: precipita sotto 0 - 40 e completa l'opera con un doppio fallo che regala il break. Sinner ...

Atp Rotterdam - Sinner quasi perfetto, è numero 3! In finale con De Minaur: Atp Tennis Sono 201 vittorie in carriera e imbattibilità in questo 2024. Jannik Sinner non si ferma e mantiene la striscia positiva, l'azzurro - per il secondo anno consecutivo - ha raggiunto la finale nell'Atp 500 di Rotterdam ed è ora numero 3 al mondo. Il primo azzurro nella ...

Jannik Sinner è ovunque: scatto a rete e carezza di rovescio che beffa Griekspoor. Rivivi il suo colpo: ATP ROTTERDAM - Jannik Sinner impreziosisce il primo set della semifinale contro Tallon Griekspoor, vinto 6-2, con un colpo che infiamma il pubblico.