Sinner nella storia | nuovo numero 3 al mondo | ko Griekspoor a Rotterdam Domani ultimo atto con De Minaur

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniksi è qualificato per la finale del torneo Atp 500 dibattendo in due set l'olandese Talloncol punteggio di 6-2, 6-4 . L'accesso alla finale garantisce all’azzurro l’ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificataclassifica di lunedì prossimo sedovesse battere l'australiano Alex De, ma comunque lo sarà...

Secondo i Media serbi , ben informati sugli spostamenti del loro personaggio pubblico più importante, Novak Djokovic sarebbe in questi giorni in ... (sportface)

Atp Rotterdam - Sinner quasi perfetto, è numero 3! In finale con De Minaur: ...Sinner non si ferma e mantiene la striscia positiva, l'azzurro - per il secondo anno consecutivo - ha raggiunto la finale nell'Atp 500 di Rotterdam ed è ora numero 3 al mondo. Il primo azzurro nella ...

LIVE ATP Rotterdam: Sinner - Griekspoor 1 - 0. Jannik punta la finale e la posizione n°3: È tutto pronto per la seconda semifinale dell' ABN AMRO Open , nella quale il n°1 del seeding Jannik Sinner affronta il padrone di casa Tallon Griekspoor . Sinner cerca la sua 14esima vittoria ...

ATP Rotterdam, Alex De Minaur: “Non importa chi affronterò tra Sinner e Griekspoor, sarò pronto”: Alex De Minaur non poteva festeggiare in modo migliore il suo venticinquesimo compleanno. L'australiano ha battuto senza problemi Grigor Dimitrov con un netto 6-4 6-3 e attende uno tra Jannik Sinner e ...

LIVE ATP Rotterdam: Sinner a caccia della finale e del n°3. In campo contro Griekspoor: Segui la diretta su Ubitennis della seconda semifinale dell'ATP500 di Rotterdam. In campo Jannik Sinner e Tallon Griekspoor per un posto in finale contro Alex de Minaur ...

Sinner vs Griekspoor 6-2, 1-0, la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam DIRETTA: La semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam: Sinner-Griekspoor 6-2, 1-0 DIRETTA Continua la marcia di Jannik Sinner verso la finale del torneo olandese, primo impegno per l'azzurro dopo la vittoria ...