Sinner nella storia | nuovo numero 3 al mondo | ko Griekspoor a Rotterdam Domani finale con De Minaur

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniksi è qualificato per ladel torneo Atp 500 dibattendo in due set l'olandese Talloncol punteggio di 6-2, 6-4 . L'accesso allagarantisce all’azzurro l’ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificataclassifica di lunedì prossimo sedovesse battere l'australiano Alex De, ma comunque lo sarà...

Sinner-De Minaur, a che ora la finale dell’ATP di Rotterdam 2024: dove vederla in tv e streaming: Domani, domenica 18 febbraio (ore 15.30), Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella Finale dell'ATP500 di Rotterdam. Sul veloce indoor dei Paesi Bassi l'altoatesino va alla caccia del titolo, vole ...