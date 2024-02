Sinner in semifinale Atp Rotterdam | Raonic si ritira

L'altoatesino beneficia dell'uscita dal campo del rivale sul 7 - 6 1 - 1 in suo favore ROTTERDAM (OLANDA) - Jannik Sinner accede alle semifinali dell'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e 4 del ranking

