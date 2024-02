Sinner in semifinale Atp Rotterdam | Raonic si ritira

Jannik Sinner vola in semifinale al torneo Atp 500 di Rotterdam, primo impegno per il campione azzurro dopo la vittoria storica all'Open d'Australia. Sinner, che ieri aveva ceduto un set a Gael Monfils,

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Jannikinal torneo Atp di2024. L’azzurro, numero 4 del ranking e prima testa di seire, nei quarti di finale beneficia del ritiro di Milos. Il 33enne canadese, dopo aver perso il primo set al tie break, abbandona dopo i primi 2 game del secondo parziale. Il match va in archivio con lo score di 7-6 (7-4), 1-1 dopo 1h’05’ per l’altoatesino che ora affronta il 27enne olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del ranking, con la prospettiva di diventare numero 3 del mondo in caso di successo., che centra la 13esima vittoria di fila e la numero 200 in carriera, arriverà all’appuntamento dopo un’ora equilibrata contro. L’azzurro allunga in avvio sfruttando l’unica palla break concessa dal bombardiere canadese (11 ace in un set e spiccioli) ma non riesce a mantenere il vantaggio:colma il gap e prolunga il primo set fino al tie-break, chesi aggiudica dando la svolta all’incontro. Dopo pochi minuti,alza bandiera bianca per un infortunio al fianco: game over eavanza. Ora il numero 1 d’Italia ritrova Griekspoor, affrontato e battuto un anno fa proprio nelladi. Nel 2023,è arrivato ad un passo dal titolo, cedendo nel match decisivo a Daniil Medvedev. Quest’anno il russo non c’è e l’azzurro può soffiare al moscovita il terzo posto nel ranking. Per alzare il secondo trofeo del 2024 ci sono ancora 2 match da vincere. Nella seconda, intanto, sfida tra l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5, e il bulgaro Grigor Dimitrov, sesta testa di serie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.