Sinner in semifinale Atp Rotterdam | Raonic si ritira

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Jannikinal torneo Atp di2024. L'azzurro, numero 4 del ranking e prima testa di seire, nei quarti di finale beneficia del ritiro di Milos. Il 33enne canadese, dopo aver perso il primo set al tie break, abbandona dopo i primi 2 game del secondo parziale. Il match va in archivio con lo score di 7-6 (7-4), 1-1 dopo 1h'05' per l'altoatesino che ora affronta il 27enne olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del ranking.arriva all'appuntamento dopo un'ora equilibrata contro. L'azzurro allunga in avvio sfruttando l'unica palla break concessa dal bombardiere canadese (11 ace in un set e spiccioli) ma non riesce a mantenere il vantaggio:colma il gap e prolunga il primo set fino al tie-break, chesi aggiudica dando la svolta all'incontro. Dopo pochi minuti,alza bandiera bianca per un infortunio al fianco: game over eavanza. Ora il numero 1 d'Italia ritrova Griekspoor, affrontato e battuto un anno fa proprio nelladi. Nel 2023,è arrivato ad un passo dal titolo, cedendo nel match decisivo a Daniil Medvedev. Quest'anno il russo non c'è e l'azzurro, in caso di trionfo, soffierebbe al moscovita il terzo posto nel ranking. Prima, però, ci sono ancora 2 match da vincere. Nella seconda, intanto, sfida tra l'australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 5, e il bulgaro Grigor Dimitrov, sesta testa di serie. — [email protected] (Web Info)