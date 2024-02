Sinner in semifinale a Rotterdam | ma è duro con se stesso | “Non è così che voglio vincere”

Dove vedere Sinner - Griekspoor L'incontro tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor , valido per la semifinale dell'ATP 500 di Rotterdam, è in programma dalle 19.30 sul campo centrale del Rotterdam

(Di sabato 17 febbraio 2024) Jannikfa autocritica dopo i quarti vinti per il ritiro di Raonic all'ATP 500 di. L'azzurro vola inma ècon se: "Non èchevincere".

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali all’ATP 500 di Rotterdam 2024, portandosi ad una sola vittoria da un nuovo best ranking. L’accesso ... (oasport)

LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: appuntamento con la storia, in palio finale e n.3 del ranking: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e come vedere in tv o streaming la partita Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor ...

Jannik Sinner in semifinale a Rotterdam: “Nel primo set Raonic ha giocato meglio di me, non è così che vorresti vincere”: Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali all'ATP 500 di Rotterdam 2024, portandosi ad una sola vittoria da un nuovo best ranking. L'accesso in finale nel torneo olandese garantirebbe infatti a ...