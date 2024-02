Sinner in semifinale a Rotterdam | battuto Raonic | che si ritira dopo un set

L'altoatesino beneficia dell'uscita dal campo del rivale sul 7 - 6 1 - 1 in suo favore ROTTERDAM (OLANDA) - Jannik Sinner accede alle semifinali dell'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il tennista altoatesino, testa di

(Di sabato 17 febbraio 2024) La vittoria numero 200 in carriera a livello Atp, la tredicesima di fila, è arrivata nella maniera più inattesa: Janniksi è infatti qualificato alladell’Atp 500 diil ritiro di Milosnel terzo game del secondo set dei quarti. L’azzurro, ora, troverà sul suo cammino un altro olandeseBotic Van de Zandschulp: si tratta di Tallon Griekspoor, che in passato aveva creato qualche grattacapo al re della racchetta italiano. Una sfida che avrà un valore speciale: in caso di successo, infatti,salirebbe al terzo posto nel ranking, alle spalle di Djokovic e Alcaraz. Il primo set controera stato più complicato del previsto per, costretto ad annullare due set point sul 4-5, ...

Jannik Sinner ha battuto il canadese Milos Raonic - costretto al ritiro per infortunio sull'1-1 nel secondo set - e si è qualificato per la ... (liberoquotidiano)

Tennis: Torneo Rotterdam. Raonic si ritira, Sinner in semifinale: L'altoatesino beneficia dell'uscita dal campo del rivale sul 7-6 1-1 in suo favore ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner accede alle semifinali dell'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro ...

Sinner in semifinale. Vince il primo set, poi Raonic si ritira per infortunio: Infortunio al fianco destro per l'atleta canadese aveva già avuto problemi fisici nel primo set, momentaneamente sospeso. Si tratta della 13esima vittoria consecutiva per Sinner: in semifinale trova i ...

Atp Rotterdam, Sinner in semifinale: Roma – Jannik Sinner si qualifica alle semifinali del torneo Atp 500 di Rotterdam. L'ultimo trionfatore degli Australian Open sfrutta nei quarti il ritiro del canadese Milos Raonic sul punteggio di ...