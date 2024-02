Sinner in finale a Rotterdam | sarà numero tre al mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Quattordicesima vittoria consecutiva per Jannik, che raggiunge ladell'Atp 500 di. Il tennista italiano ha sconfitto in semil'olandese Tallon Griekspoor per 6-2 6-4. Ora1 del seeding e4 del) affronterà domani inl'australiano Alex de Minaur. Comunque andrà la, Jannikdiventerà3 al, eguagliando il record di Nicola Pietrangeli come il tennista italiano con il ranking più alto. Se l'altoatesino dovesse imporsi nella sfida contro De Minaur soffierebbe il terzo posto della classifica Atp al russo Daniil Medvedev già da lunedì 19 febbraio; se invece dovesse perdere ...

