Sinner in finale a Rotterdam | è il nuovo numero 3 del mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024)(OLANDA) (ITALPRESS) – Janniknon si ferma più. Dopo aver trionfato agli Australian Open e toccato le 200 vittorie nel massimo circuito, il 22enne talento di San Candido accede alladell'”ABN Amro Open”, Atp 500 alle battute conclusive sul duro delAhoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. L'azzurro, testa di serie1 e 4 del ranking mondiale, dopo aver beneficiato nei quarti del ritiro del canadese Milos Raonic, ha superato con il punteggio di 6-2, 6-4, dopo un'ora e 25 minuti di gioco, l'olandese Tallon Griekspoor,29 del, già battuto dasempre in semi. Con questo successo, l'azzurro è dunque sicuro di raggiungere uno storico traguardo: ...

Sinner batte in due set Griekspoor a Rotterdam e si qualifica per la finale che disputerà domenica 18 febbraio contro Alex de Minaur. Jannik ha la ... (fanpage)

Rotterdam , 17 feb. (Adnkronos) - Continua il momento magico di Jannik Sinner . L'azzurro dopo il successo agli Australian Open, conquista un posto in ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner non si ferma più e approda nella finale dell’Atp 500 di Rotterdam dove sfiderà Alex de Minaur per il titolo. Ma soprattutto, a ... (ilfattoquotidiano)

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, ... (quotidiano)

Jannik Sinner ha sconfitto Tallon Griekspoor in due set e si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano si è ... (oasport)

Rotterdam , 17 feb. (Adnkronos) – Continua il momento magico di Jannik Sinner . L’azzurro dopo il successo agli Australian Open, conquista un posto in ... ()

Sinner batte Griekspoor: è finale a Rotterdam. Sarà numero 3 al mondo entro nove giorni: Sinner torna in finale come lo scorso anno e domenica contro de Minaur - che ha sempre battuto in carriera - tenterà l'assalto immediato alla Top3 mondiale . Mal che vada, con Daniil Medvedev che ...

Finale Sinner - De Minaur: orario e dove vedere in tv la partita dell'Atp di Rotterdam: Sinner è in finale con De Minaur . Jannik ha battuto anche Griekspoor in semifinale (6 - 2, 6 - 4) al torneo Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor). Risultato che gli permette di scavalcare Medvedev al ...

Sinner, e adesso Ecco quando potrebbe diventare numero uno: Dopo il sorpasso su Medvedev, il tennista italiano punta la vetta: sopra di lui ci sono Djokovic e Alcaraz. Leggi i dettagli ...

Sinner numero tre al mondo: superato Medvedev, è nella storia del tennis italiano!: Con la rinuncia del russo al torneo Atp 250 di Doha a Jannik bastava arrivare in finale a Rotterdam per effettuare il sorpasso ...

Sinner in finale a Rotterdam, è il nuovo numero 3 del mondo: ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner non si ferma più. Dopo aver trionfato agli Australian Open e toccato le 200 vittorie nel massimo ...