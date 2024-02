Sinner-Griekspoor in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

match di giornata sul Centrale e inizierà dopo Griekspoor - Sinner supera anche Monfils. All' ABN AMRO Open , il torneo ATP 500 in Data e orario: 16 febbraio, ore 21 circa. Diretta tv: Sky.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniksfiderà Tallonnella semifinale dell’ATP 500 di, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Per il secondo anno di fila, saranno il numero uno d’Italia e il beniamino di casa a contendersi un posto nell’atto conclusivo. Ovviamente ad essere più contento è, che dodici mesi fa ebbe la meglio in due set (tirati) e nel finale di 2023 ha trionfato anche in Coppa Davis. Inevitabile, dunque, che a scendere in campo con i favori del pronostico sia, il quale in caso di vittoria si garantirebbe anche il best ranking di numero tre (mai riuscito a nessun italiano nella storia). PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 17 febbraio, non prima delle ore ...