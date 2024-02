Sinner-Griekspoor Atp Rotterdam | risultato in diretta | Jannik avanti di un set 6-2 | 1-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto dell’olandese. Inizia la partita con Griekspoor in battuta. 19.39 Terminato il ... (oasport)

Sinner vs Griekspoor 6 - 2, 1 - 2, la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam DIRETTA: L'altoatesino a caccia della finale e della posizione n.3

ATP Rotterdam, Alex De Minaur: “Non importa chi affronterò tra Sinner e Griekspoor, sarò pronto”: Alex De Minaur non poteva festeggiare in modo migliore il suo venticinquesimo compleanno. L'australiano ha battuto senza problemi Grigor Dimitrov con un netto 6-4 6-3 e attende uno tra Jannik Sinner e ...

Jannik Sinner autocritica dopo il passaggio in semifinale: “Non è così che voglio vincere”: Verso la semifinale: un percorso Intrapreso con umiltà Il prossimo ostacolo per Sinner è l’olandese Tallon Griekspoor, un avversario che non intende sottovalutare. “Dovrò sicuramente alzare il livello ...

