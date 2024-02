Sinner-Griekspoor Atp Rotterdam | risultato in diretta | 5-1 nel primo set

Una nuova importantissima sfida attende Jannik Sinner. oggi , sabato 17 febbraio, non prima delle ore 19.30, l'altoatesino affronta, in semifinale ... (today)

15-0 Servizio e diritto dell'olandese. Inizia la partita con Griekspoor in battuta. 19.39 Terminato il ...

15-0 Non tiene lo scambio Griekspoor e sbaglia di rovescio. 2-1 Altra risposta steccata da Sinner. Non è ...

Sinner vs Griekspoor 3 - 1, la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam DIRETTA: L'altoatesino a caccia della finale e della posizione n.3

Sinner vs Griekspoor 2 - 0, la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam DIRETTA: L'altoatesino a caccia della finale e della posizione n.3

Sinner vs Griekspoor 4-1, la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam DIRETTA: Continua la marcia di Jannik Sinner verso la finale del torneo olandese, primo impegno per l'azzurro dopo la vittoria storica all'Open d'Australia. Stasera il n.4 al mondo affronta l'olandese Tallon ...

Jannik Sinner autocritica dopo il passaggio in semifinale: “Non è così che voglio vincere”: Verso la semifinale: un percorso Intrapreso con umiltà Il prossimo ostacolo per Sinner è l’olandese Tallon Griekspoor, un avversario che non intende sottovalutare. “Dovrò sicuramente alzare il livello ...

LIVE ATP Rotterdam: Sinner a caccia della finale e del n°3. In campo contro Griekspoor: Segui la diretta su Ubitennis della seconda semifinale dell'ATP500 di Rotterdam. In campo Jannik Sinner e Tallon Griekspoor per un posto in finale contro Alex de Minaur ...