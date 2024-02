Sinner-De Minaur | a che ora la finale dell’ATP di Rotterdam 2024 | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 17 febbraio 2024) Domani, domenica 18 febbraio (ore 15.30), Jannikaffronterà Alex denella500 di. Sul veloce indoor dei Paesi Bassi l’altoatesino va alla caccia del titolo, volendo dar seguito alla sua striscia vincente, citando il successo negli Australian Open di quest’anno. Il raggiungimento dell’atto conclusivo che ha dato a Jannik la matematica certezza di salire al n.3 del ranking. Sarà l’esito del confronto con l’australiano a determinare quandoriuscirà a scavalcare Daniil Medvedev: sesse battere de, allora già il 19 febbraio questo si verificherà; in caso di sconfitta allora bisognerà attendere fino al 26 febbraio. Chiaramente il tennista nostrano vorrebbe archiviare la pratica, anche per concludere al ...

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, ... (feedpress.me)

Sinner diventa anche il 23° giocatore più giovane della storia a entrare nella top 3: Mai nessuno come lui. Jannik Sinner aggiunge alla sua collezione un altro record azzurro, diventando numero 3 del mondo della classifica Atp. In caso di sconfitta in finale a Rotterdam contro de ...