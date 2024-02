Sinner batte Griekspoor e vola in finale a Rotterdam

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Quattordicesima vittoria consecutiva per Jannik, che raggiunge ladell'Atp 500 di. Il tennista italiano ha sconfitto in semil'olandese Tallonper 6-2 6-4. Ora(numero 1 del seeding e numero 4 del mondo) affrontera' domani inl'australiano Alex de Minaur.

Sinner batte Griekspoor: è finale a Rotterdam. Sarà numero 3 al mondo entro nove giorni: Nel secondo, Griekspoor ha qualche problema a un piede , ma rientra e si costruisce due break point, annulla da Sinner. Anche nel sesto game si ripropone lo schema, ma l'azzurro se ne tira fuori con ...

Jannik Sinner nuovo numero 3 al mondo: «Per me e l'Italia vale tanto, ma è solo un numero». Superato Panatta: L'altoatesino si è qualificato per la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, 6-4. L'accesso alla finale garantisce a Sinner ...

Rotterdam: Sinner di nuovo in finale! Domenica affronterà “Damon”: Fin da subito fa capire che “ok, la serata è quella giusta” per riscrivere la storia. Anche se il record - n.3 del ranking - sarà certificato ...