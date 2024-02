Simona Ventura e Paola Perego imitano Loredana Bertè

C'è poi la vetusta Simona Ventura insieme con Paola Perego; inguardabili può andar bene o è troppo poco? La Milly Carlucci, e basta! Insomma se nel 2024 la televisione in Italia compie 70 anni c'è

Non passa inosservato il ritorno di Simona Ventura al Festival di Sanremo 2024, condotto per la quinta volta consecutiva da Amadeus. Celebre ... (open.online)

“Citofonare Rai2”: Sanremo, ospiti e sorprese nel nuovo episodio con Simona Ventura e Paola Perego: Scopri le ultime novità sul Festival di Sanremo su "Citofonare Rai2" con Simona Ventura e Paola Perego. Ospiti, curiosità e sorprese in diretta su Rai 2.

Mario Rosini, arrivato 2° a Sanremo nel 2004, partecipa a The Voice Senior: Come ogni anno, anche nell'edizione di The Voice Senior appena iniziata non è mancata una sorpresa, ossia un personaggio famoso che ha deciso di mettersi ...

Sanremo 2025, a chi affidare il dopo Amadeus Tutti i nomi in ballo, tra ipotesi concrete e utopistiche: Proviamo a considerare tutte le opzioni sul tavolo, tra pro e contro, rumor e smentite. Senza scartare del tutto l'ipotesi estrema di un Amadeus VI.