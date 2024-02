Simona Quadarella oro negli 800 stile libero | battuta la tedesca Gose

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo il trionfo nei 1500vince anche gli 800ai Mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar. L'azzurra si è imposta con il tempo di 8'17"44, precedendo al termine di un lungo testa a testaultimi 200 metri laIsabel, argento in 8'17"53, a undici centesimi dalla nuotatrice romana. Bronzo alla neozelandese Erika Fairweather (8'22"26), che ha ceduto nella seconda parte di gara dopo aver condotto nelle prime 7-8 vasche. "Ero veramente stanca, a un certo punto si è messa anche un po' male la gara. Le altre sono partite molto forti, ma lo sapevo, sono più veloci di me. Ho dato tutto, penso sia stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto. Sono contentissima - ha ...