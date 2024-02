Simeone | «Inter una delle migliori in Europa! Sarà dura»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Diego Pablo, allenatore dell’Atletico Madrid, nella conferenza stampa post vittoria contro il Las Palmas ha parlato così dell’, avversaria nel doppio-confronto degli ottavi di finale di Champions League IDENTITA‘ – Queste le parole di: «? Martedì affronteremo una squadra molto forte. Unad’Europa, ha giocato la finale di Champions League contro il Manchester City facendo benissimo. In Serie A sta andando bene, ha vinto la Supercoppa Italiana. Ha accumulato un vantaggio importante in campionato, ha perso solo una partita. Sa come giocare ed ha un’identità con il suo allenatore, che conosco ed è un appassionato. Sicuramente ha trasmesso alla squadra tutta la sua energia e si vede. Mi piace molto come gioca l’, ...

L’ Inter non c’entra, anche perché in pochissimi potrebbero coltivare dubbi sul profondo legame che tuttora lega Diego “El... (calciomercato)

Torna in campo la Champions League ed è alta l’attesa per le partite delle squadre italiane. Una compagine in grado di portare in alto i colori ... (calcioweb.eu)

Le parole di Diego Simeone , ex calciatore e ora allenatore dell’ Atletico Madrid , in vista degli ottavi di Champions conto l’Inter Diego Simeone , ... (calcionews24)

LIVE - Napoli-Genoa 1-1 (Frendrup 47’, Ngonge 90’): la riprende Ngonge: 47' - Genoa in vantaggio. Messias trova Retegui in area, Natan sporca il pallone servendo involontariamente l'assist per Frendrup. Il danese arriva a rimorchio scaricando un mancino violento alle ...

LIVE - Napoli-Genoa 1-1 (Frendrup 47’): ultimi 5 minuti di gioco: 47' - Genoa in vantaggio. Messias trova Retegui in area, Natan sporca il pallone servendo involontariamente l'assist per Frendrup. Il danese arriva a rimorchio scaricando un mancino violento alle ...

Toro, in casa solo 6 reti subite. Miglior difesa "interna" assieme all'Inter: Il successo per 2-0 ottenuto ieri sera contro il Lecce è stato il sesto ottenuto in casa in questa stagione dal Torino, che davanti ai propri tifosi finora ha ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi ...