Simeone e quella E che può complicare i piani ambiziosi dell’Inter

(Di sabato 17 febbraio 2024)tornerà a San Siro da avversariostando seduto in panchina come e contro l’amico Inzaghi ma solo uno dei due andrà avanti. La Champions League offre una grande sfida tra due squadre allenate e gestite in modo opposto ma terribilmente simili nella sostanza BOTTA E RISPOSTA – L’Atletico Madrid di Diego Simone guarda l’Inter di Simone Inzaghi contro la Salernitana e impara. Guarda, impara e risponde. Anzi, guarda, impara, risponde e provoca. Il 4-0 di Milano dopo nemmeno diciassette ore diventa 5-0 in quel di Madrid. Questo il risultato di Atletico Madrid-Las Palmas nella Liga spagnola. In rete con una doppietta sia Marcos Llorente tra il 16? e il 20? sia Angel Correa tra il 47? e il 62?, quest’ultimo su rigore. Chiude la pratica Memphis Depay all’87’, quando la rete serve solo a ribadire che si può sempre migliorare. Il poker non ...