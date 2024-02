Sicurezza stradale a scuola con “Non chiudere gli occhi” | il progetto di Autostrade per l’Italia | kit per docenti e contest

Giovedì 15 febbraio 2024, nella bellissima Aula Magna della scuola "De Amicis", si è tenuto l'incontro conclusivo del progetto sicurezza legalità ambientale, sicurezza stradale, accesso a internet

“Domani mattina alle 11.00, saremo a Ostia in Piazza della Stazione Vecchia, insieme ad Azione Municipio X per dire basta alle stragi sulle strade. ... ()

CUNEO/ La mostra "Sulla strada" degli studenti del Bonelli insegna a tenere alta la guardia: CUNEO CRONACA - All'Istituto "Bonelli" di Cuneo, nell'ambito del progetto Salute e Benessere, è stata allestita la mostra "Sulla strada": si tratta di dodici pannelli informativi con dati relativi al ...

Articolo 97 : "Dopo un anno le richieste sulla sicurezza di via Falcone totalmente ignorate": "Via Falcone SI Cura": così era stata presentata nel marzo scorso la petizione promossa dal Movimento articolo 97 per la sicurezza stradale e pedonale di via Falcone, una strada ampia, diventata negli ...

Da lunedì prossimo in piazza Mickiewicz si lavora per la sicurezza: Progetto Città 30: Riqualificazione e sicurezza stradale a piazza Mickiewicz con nuovi spazi pedonali, ciclabili e verdi per migliorare la vivibilità del quartiere.