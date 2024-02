Sicurezza per i giovani Servizio taxi agevolato

la iconica Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che da qualche il Segretario di Stato Hillary Clinton promise una nuova alba per di Stato Hillary Clinton promise una nuova alba per le giovani

(Di sabato 17 febbraio 2024) I ragazzi fino a 29 anni non pagheranno più il supplemento notturno durante il fine settimana e i giorni prefestivi e festivi per spostarsi indalle 22 alle 6 del mattino a Montecatini. Il nuovo provvedimento del Comune vuole ridurre i rischi legati a comportamenti imprudenti e ad abuso di alcool alla guida. La notizia arriva dal sindaco Luca Baroncini e dall’assessore al bilancio Alessandro Lumi. "Con una delibera approvata ieri in giunta – spiegano – è stata introdotta nella vigente tariffa delper la città di Montecatini l’agevolazione denominata ’’. Questa modifica consiste (in analogia con l’agevolazione al ’rosa’ già in essere per le donne) la non applicazione del supplemento notturno dalle 22 alle 6 nei giorni di venerdì, sabato, domenica, ...

“Domani mattina alle 11.00, saremo a Ostia in Piazza della Stazione Vecchia, insieme ad Azione Municipio X per dire basta alle stragi sulle strade. ... ()

Eventi annullati per la tragedia degli operai: Lutto in Toscana per il crollo del cantiere a Firenze. Politici e sindacati dell'Empolese Valdelsa chiedono interventi urgenti per la sicurezza sul lavoro.

Addio al vecchio albero di cedro all'interno dell'ex Ospedale Sgobba: NOCI - Ha fatto scalpore sui social la notizia dell'abbattimento dell'albero di cedro all'interno del Presidio Territoriale di Assistenza, ex Ospedale Sgobba, di Noci. Sulla vicenda è intervenuto anch ...