' Siamo 5 mila' | corteo studenti arriva a sede Rai di via Teulada

(Di sabato 17 febbraio 2024) "in 5". Questo l'annuncio dal megafono del movimenti studentesco la Rete degliMedi, Sinistra universitaria, e degli attivisti di Spin Time, promotori dela Romato ora allaRai di Via. In solidarietà alla Palestina contro una televisione "sionista", gliin coro, quasi sotto il palazzo della, urlano "vergogna, questa non è informazione ma disinformazione" e chiedono ancora le dimissioni dell'Ad Roberto Sergio.

Sciopero generale in Enel previsto per il prossimo 4 marzo: 'Non scioperiamo per rivendicare aumenti salariali - hanno aggiunto - , siamo preoccupati per la ... La vertenza si è conclusa con l'inserimento di oltre 3 mila giovani lavoratori in Enel. E ciò è ...

Firenze, allievi Aeronautica Militare formati a primo soccorso: Firenze, 17 feb. (askanews) – A Firenze ci sono 30 giovani in più formati al primo soccorso, in grado di salvare una vita con un massaggio cardiaco o un defibrillatore. Sono gli studenti allievi della ...