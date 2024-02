alcuni sviluppi (in particolare il lavoro delle ONG occidentali in Ucraina) e per aver sperato troppo nel compromesso con la NATO e l'Occidente. In questo senso, la posizione della CPRF può essere

Si può essere troppo alti per Hollywood (Di sabato 17 febbraio 2024) Una fotografia, scattata sul set di "Casablanca", mostra Humphrey Bogart con due alti zatteroni in legno legati alla suola delle scarpe. Servivano per pareggiare la differenza d'altezza tra il divo americano, un metro e 73, e la diva svedese, un metro e 78, quindi obbligata a portare scarpe basse per non sopravanzare i partner. Avevano lo stesso problema Nicole Kidman (un metro e 80) e Tom Cruise (1 metro e 70 dichiarati, ma nel caso degli attori bassi è difficile sapere la verità). Neanche Paul Newman svettava, ma resta l'uomo più bello del mondo. Il "troppo alto" non era contemplato fino all'arrivo di Jacob Elordi, sei piedi e cinque pollici. Vale a dire un metro e 96. Sofia Coppola gli aveva messo gli occhi addosso per la parte di Elvis Presley nel suo film "Priscilla". Prima però chiamò il direttore della fotografia per sapere se ci sarebbero ...

