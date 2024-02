Si è spento un interruttore | Costantino Vitagliano e la malattia | come sta ora

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Da un momento all'altro si èun, ora sto cercando di riaccenderlo":, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della sua raraautoimmune, ripercorrendo gli ultimi mesi. "Va meglio - ha detto all'inizio dell'intervista -. Ho dovuto accettare delle cose che prima non accettavo. Ora ho la consapevolezza che devo essere paziente". Parlando di cosa lo ha colpito,ha rivelato: "Mi hanno spiegato che è il mio organismo ad attaccare il mio organismo. È unaautoimmune. Ora stanno cercando di capirecurarmi. Andiamo a tentativi. Ho rivissuto quello che avevo passato con mia madre". La, comunque, ha avuto delle conseguenze: "Oggi - ha ...

Nel video in alto, Costantino racconta la malattia "Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Si è spento l'interruttore e mi sono trovato ... (europa.today)

Costantino Vitagliano parla della sua malattia : “Non c’è cura ” Ospite di Verissimo, Costantino Vitagliano ha parla to della sua malattia che lo ha ... (tpi)

Costantino Vitagliano e la malattia, le lacrime per la figlia: "Devo esserci per lei": L'ex volto di Uomini e Donne è tornato a Verissimo per aggiornare sul suo stato di salute segnato da una malattia autoimmune ...