Giuseppe Cuomo , non è più nello staff del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano , del quale era consigliere a titolo gratuito per la tutela del paesaggio . Cuomo si è dimesso per gli sviluppi

Si è dimesso il consigliere del ministro Sangiuliano socio dell'azienda colpita da interdittiva antimafia (Di sabato 17 febbraio 2024) Ha risolto l'imbarazzo di essere socio di un pregiudicato di camorra in un'impresa con interdittiva antimafia, rassegnando le dimissioni. Da poche ore l'ex sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, non è più nello staff del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del quale era consigliere a titolo gratuito per la tutela del paesaggio. Cuomo si è dimesso per gli sviluppi dell'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano sugli affari dell'imprenditore edile Salvatore Langellotto, 4 anni e mezzo di condanna in giudicato per concorso esterno nel clan Esposito e illecita concorrenza aggravata, risalito recentemente agli onori delle cronache per una surreale benedizione religiosa dei suoi camion nella piazza della Chiesa di Sant'Agnello (raccontata in anteprima dal Fatto ...

