Sì allo spazio per l'Unione degli induisti (Di sabato 17 febbraio 2024) Chiese e moschee, soprattutto, ma non solo. A Milano non ci sono spazi religiosi per cattolici e musulmani, certo, eppure la Costituzione prevede libertà per tutti i culti e i piani municipali devono tenere in considerazione questa regola prevista nella Carta e dare spazio a tutte le fedi. Se per le moschee le polemiche non sono mancate, fino alla concessione alla comunità islamica degli ex bagni comunali di via Esterle, per le altre religioni le assegnazioni degli immobili avviene con maggior serenità. Il Comune, dunque, ha individuato una nuova area da destinare a luogo di culto all'interno del Par, un acronimo che sta per Piano per le Attrezzature Religiose allegato al Piano di Governo del Territorio, sulla base di un'istanza presentata dall'Unione Induista italiana. Si tratta dell'immobile di via Cassano d'Adda ...

