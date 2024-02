Sheffield United vs Brighton & Hove Albion – probabili formazioni

Sky Sport 257 e NOW telecronaca Federico Zancan Domenica 18 febbraio ore 15 Sheffield United - Brighton Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e NOW telecronaca Gianluigi Bagnulo ore 16.50 Studio: all'interno

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 febbraio 2024) Locercherà di ottenere per la prima volta nella stagione 2023-24 un doppio trionfo in Premier League quando ilvisiterà Bramall Lane domenica 18 febbraio pomeriggio. Le Blades hanno vinto per 3-1 contro i nuovi arrivati in Premier League, il Luton Town, mentre i Seagulls hanno perso per 2-1 contro il Tottenham Hotspur in circostanze terribili. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...