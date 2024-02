Sheffield United-Brighton | Premier League | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 febbraio 2024)è una partita valida per la venticinquesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: tv,. Per ill’occasione è quella di superare un paio di squadre in classifica come West Ham e Newcastle. Niente di più. Perché per gli uomini di De Zerbi – che in conferenza stampa ha detto che il suo obiettivo è quello di tornare in Italia – ritornare in Europa il prossimo anno, tramite il campionato, è impossibile. Potrebbe arrivarci direttamente vincendo l’Europa, ma ci sono dei veri e propri squadroni quest’anno che la giocano, quindi è un pensiero un po’ troppo in avanti. Mitoma del(Lapresse) – Ilveggente.itDi certo contro lo ...