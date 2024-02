Sfrutta un cavillo e vive gratuitamente per 5 anni in hotel | poi si fa arrestare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 febbraio 2024) La storia incredibile che riguarda Mickey Barreto nella città di New York: dopo diverso tempo è stato messo in manette per frode Il “New Yorker”, un albergo a due passi dal Madison Square Garden e dalla Penn Station, è stato al centro di una vicenda incredibile. Non è uno dei più ‘glamour’ di New York, ma sicuramente uno dei più grandi e iconici con la sua grande insegna rossa. Tantissimi pugili hanno passato la notte lì, tra cui Muhammad Ali. Senza dimenticare anche l’inventore Nikola Tesla che ci ha vissuto per dieci. Lo stesso ha fatto Mickey Barreto… ma senza pagare! New Yorker, storico edificio statunitense (Ansa) – Cityrumors.it Per cinqueè rimasto al New Yorkersenza mai versare un dollaro per l’affitto. Tutto è iniziato nel giugno 2018 quando l’americano e la sua ...