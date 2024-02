Setteottobre | il mondo brucia Il commento di Daniele Scalise

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 17 febbraio 2024) Uscire dalla rabbia impotente, dalla frustrazione diuturna e dalla protesta passiva per trasformarle non tanto in atti lodevolmente simbolici quanto efficacemente concreti: è questo è il compito che l’associazione, presieduta da Stefano Parisi (nella foto insieme all’avvocato Laura Guercio e al componente dell’associazione Pierluigi Battista), si è dato ed è per questo che è nata alla fine di novembre mettendo insieme uomini e donne di diverse esperienze, età, professione e provenienze politiche ma con in comune l’assillo – se non l’angoscia – di ciò che sta avvenendo non solo in Israele, ma in tutte le democrazie liberali d’Occidente sotto assedio. Dopo sabato 7 ottobre ilha subito una mutazione radicale e con essa la percezione che se ne aveva: non più e non soltanto in balia di avventure e sventure più o meno rischiose, non più ...