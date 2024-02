Settebello ko in finale | Croazia campione del Mondo ai rigori

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’Italia si deve accontentare della medaglia d’argento nella pallanuoto ai Mondiali di Doha. Gli azzurri sono stati battuti 15-13 dalla, che vince l’oro, dopo i calci di rigore. Gli azzurri di Campagna hanno da recriminare per ildei tempi regolamentari quando hanno subito il gol del pari croato a 5 secondi dal termine per l’11 pari. L'articolo proviene da Italia Sera.

