Serie C | Sablich ci mette la firma segnando 20 punti Impresa Giovane» a San Marino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Terz’ultimo turno infrasettimanale della stagione inC e classifica che si stringe sempre di più: tra Sanquarta e il Basketundicesimo ci sono solo 6. Il grande protagonista di quest’ultima settimana è proprio il Basket, il quale infila la prima vittoria al Multieventi Sport Domus di Sancontro i Titans, sconfitti con autorevolezza 70-88 dopo una partita condotta dall’inizio e conclusa negli ultimi sei minuti con un parziale di 0-13 dopo che i padroni di casa erano rientrati sul 62-68. Grande prestazione dicon 20, ben accompagnato dai 14 di Di Francesco e dai 12 di Gueye. Il 2/2 settimanale arriva mercoledì sera in casa contro Montemarciano terza in classifica, annientato 84-71 stavolta con un ...