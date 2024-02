è la squadra che ha totalizzato più segni X in tutta la serie C. chiave Delfino in due sessioni di mercato (gennaio e giugno 2023). sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now. .c - entry >

Serie C NOW 2023/2024: la 27a giornata in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW (Di sabato 17 febbraio 2024) Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW 2023/2024 per la 27a giornata di campionato. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra … L'articolo proviene da Sport in TV. Leggi tutta la notizia su sportintv.eu (Di sabato 17 febbraio 2024) Su Skye insu NOW c’è lo spettacolo dellaC, con tutte le partite fino al 2025 inesclusiva: in campo laC NOWper la 27adi campionato. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra … L'articolo proviene dain TV.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza