Scendendo di categoria troviamo la Serie C , in cui continua a in programma tutte tra le 18.30 e 20.45, in attesa delle gare di puntati anche sul match in piena zona play off Carrarese - Gubbio e

Serie c. Gubbio, in attesa dell'Entella il ds Mignemi promuove il mercato: "Operazioni giuste» (Di sabato 17 febbraio 2024) Gubbio – Dopo la sconfitta con la Carrarese il Gubbio è subito tornato a lavorare sul campo in vista del match con l'Entella di lunedì sera (ore 20:45). Braglia, che dopo l'ammonizione nella partita di mercoledì sarà squalificato, dovrà fare a meno dell'infortunato Bernardotto e dello squalificato Signorini. C'è, però, una rosa pronta e in grado di sopperire a queste assenze, frutto anche di un mercato di riparazione che è stato utilizzato per puntellare l'organico rossoblù. Lo ha ben spiegato il diesse Mignemi in conferenza stampa, partendo dalle uscite: "Due giocatori ci hanno chiesto di cambiare aria: Bulevardi e Portanova. Il primo è approdato in una squadra che gli dà più soldi e che gli allunga la carriera, il primo diktat di chi vuole stare qua è che ci deve stare con testa e cuore. Per Portanova c'è stata invece ...

