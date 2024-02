Serie B maschile Invicta all’assalto del Camaiore per confermare il terzo posto

(Di sabato 17 febbraio 2024) Proseguire la marcia vincente e confermarsi al. E’ questo l’imperativo dell’nel campionato didi volley. Stasera alle 21, al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto la formazione di coach Fabrizio Rolando ospita l’Upc Volley, formazione disettimana in classifica. Il team versiliese era stato battuto a domicilio all’andata senza grosse difficoltà, ed oggi in casa i grossetani proveranno ancora ad allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi per confermarsi alinfatticon 32 punti, dietro a Toscana Garden Arno, primo con 38, e Maury’s Comcavi Tuscania, secondo con 36. Upc Volley settimo con 22 lunghezze. Un avversario che sulla ...

Volley serie B maschile e femminile, oggi in campo le due forlivesi. Querzoli, spareggio salvezza:

