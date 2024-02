Serie B | maglia speciale per la Reggiana | i nomi sono in Braille

(Di sabato 17 febbraio 2024) In occasione della Giornata Nazionale del, sistema di lettura e scrittura per persone con disabilità visive, laè...

FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri torna al 4-3-3: esordio in maglia azzurra per Traoré: Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Mazzarri torna al 4-3-3 avendo ... In mediana esordio con la maglia azzurra per Traorè, completano il reparto ...

Serie B - Anticipo orario: Legnano riceve Salerno la domenica pomeriggio: La settimana a ritmo NBA della SAE Scientifica si chiuderà domenica pomeriggio contro Salerno. Si pomeriggio, perchè la gara dei Knights al PalaBorsani si giocherà alle ...

Alvino anticipa la formazione: "Col Genoa un esordio e un ritorno dal 1' in difesa": Manca poco a Napoli-Genoa, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Il giornalista Carlo Alvino anticipa su X le scelte di formazione di Walter Mazzarri: " Esordio di Traorè in maglia azzurra, Cholito ...