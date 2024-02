Serie B | la Reggiana in campo con maglie con alfabeto Braille | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sconfitta casalinga dellacontro la Ternana (0-2) nella partita della 25ª giornata del campionato diB. La squadra di casa si è comunque messa in evidenza per un’iniziativa messa in atto con la collaborazione dello sponsor tecnico Macron. La squadra allenata da Alessandro Nesta è scesa incon dellesulle quali i nomi dei giocatori erano scritti utilizzando il codice messo a punto dal francese Louisnella prima metà del XIX secolo. Il gesto è stato messo in atto per celebrare la Giornata Nazionale del, sistema di lettura e scrittura per persone con disabilità visive. “L’iniziativa è finalizzata a rendere lo stadio sempre più accessibile e identificarlo come luogo d’incontro, per tutti” ed è stata attuata in collaborazione con la Sezione ...