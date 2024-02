Serie B | il Brescia non si arrende mai | punto di sostanza a Marassi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)– Ilstrappa all’ultimo assalto un pareggio ricco di significato in casa di una Sampdoria sciupona. In effetti la squadra di Maran non mostra una prestazione di particolare livello, ma ha il grande merito di rimanere sempre in partita e proprio all’ultimo tentativo riesce a raddrizzare il punteggio con un imperioso stacco di testa dell’avanzato Adorni, che offre un risultato positivo di indubbio rilievo alla formazione di Maran e lascia grande rammarico ai blucerchiati dell’ex Pirlo. Le due contendenti, ben decise a fare risultato nonostante le assenze con le quali devono fare i conti, cominciano la gara con grande attenzione. Nei primi 20’ le Rondinelle si propongono con coraggio e si spingono nella metà campo doriana con gli spunti di Bertagnoli e Dickmann, ma Stankovic non si lascia sorprendere. La squadra del ...