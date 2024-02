di ricezione (è 24° per rendimento sulle 26 squadre della Serie (è 24° per rendimento sulle 26 squadre della Serie A3 Credem Banca), Tra le novità per la stagione 2023/24, il Volley Savigliano

Serie A3. La Volley Banca Macerata all’attaco di Sabaudia (Di sabato 17 febbraio 2024) C’è Sabaudia in cima ai pensieri della Volley Banca Macerata che vuole mettere il punto dopo i ko a Lecce e in casa nel recupero con Casarano. Alle 18 di domani a Macerata sarà ospite la formazione laziale nell’8ª giornata di ritorno dell’A3. "Purtroppo – spiega Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata – non c’è stato il tempo sufficiente per allenarci quanto avremmo voluto su alcuni aspetti tecnici avendo giocato mercoledì. Ora dobbiamo restare compatti senza dimenticare quanto finora fatto. Abbiamo perso due gare giocando al di sotto delle nostre potenzialità contro formazioni che, a detta loro, hanno effettuato le migliori prove della stagione. Dobbiamo solo allenarci per tornare quelli di un paio di mesi fa, per ritrovare il nostro gioco e fare ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) C’èin cima ai pensieri dellache vuole mettere il punto dopo i ko a Lecce e in casa nel recupero con Casarano. Alle 18 di domani asarà ospite la formazione laziale nell’8ª giornata di ritorno dell’A3. "Purtroppo – spiega Italo Vullo, dg del– non c’è stato il tempo sufficiente per allenarci quanto avremmo voluto su alcuni aspetti tecnici avendo giocato mercoledì. Ora dobbiamo restare compatti senza dimenticare quanto finora fatto. Abbiamo perso due gare giocando al di sotto delle nostre potenzialità contro formazioni che, a detta loro, hanno effettuato le migliori prove della stagione. Dobbiamo solo allenarci per tornare quelli di un paio di mesi fa, per ritrovare il nostro gioco e fare ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza