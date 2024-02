Serie A | Verona-Juventus 2-2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'Hellas ferma sul 2-2 laal Bentegodi in un anticipo della 25/a giornata diA. Si conferma così il brutto momento dei bianconeri che nelle ultime quattro partite hanno portato a casa solo due punti e ora sono scivolati a -9 (-12 virtuale) dall'Inter capolista. Domani, poi, potrebbero essere superati al secondo posto dal Milan. Ilva due volte in vantaggio con Folorunsho e Noslin, ma viene subito ripresa da Vlahovic su rigore nel primo tempo e da Rabiot nella ripresa, però l'assalto finale bianconero non porta frutto e il pareggio sembra segnare la fine delle speranze di rimonta sui nerazzurri.