Serie A: Loftus-Cheek, l’arrivo “più dominante” del 2024 (Di sabato 17 febbraio 2024) 2024-02-16 14:44:48 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: ENegli anni 90 le stelle inglesi sbarcarono in Serie A. Paul Gascoigne (Lazio) e Paul Ince (Inter) sono stati alcuni dei calciatori sbarcati nel ‘calcio’. Tre decenni dopo, si ripete l’esodo del ‘calcio’ in Italia (Abraham, Spence, Smalling, Tomori…) essendo Ruben Loftus-Cheek (Lewisham, Londra, 1996) quello che sta brillando di più nel 2024. “Non è importante pensare al numero di gol. “Ho giocato in diverse posizioni… ma quella che mi piace di più è vicino all’area da segnare”.hanno detto i media inglesi dopo la sua doppietta nel vittoria (3-0) del Milan sul Rennes nell’andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Un ... Leggi tutta la notizia su justcalcio (Di sabato 17 febbraio 2024)-02-16 14:44:48 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: ENegli anni 90 le stelle inglesi sbarcarono inA. Paul Gascoigne (Lazio) e Paul Ince (Inter) sono stati alcuni dei calciatori sbarcati nel ‘calcio’. Tre decenni dopo, si ripete l’esodo del ‘calcio’ in Italia (Abraham, Spence, Smalling, Tomori…) essendo Ruben(Lewisham, Londra, 1996) quello che sta brillando di più nel. “Non è importante pensare al numero di gol. “Ho giocato in diverse posizioni… ma quella che mi piace di più è vicino all’area da segnare”.hanno detto i media inglesi dopo la sua doppietta nel vittoria (3-0) del Milan sul Rennes nell’andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Un ...

