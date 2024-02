Serie A Femminile | diciottesima giornata | programma e diretta TV

Nessuno può avvicinarsi a Conegliano. La squadra allenata da Daniele Santarelli rifila un netto 3 - 0 anche a Scandicci nel big match della diciottesima giornata del campionato di A1 femminile e prosegue il suo percorso da imbattuta. Al PalaVerde di Villorba di Treviso le pantere partono subito a mille e dominano il primo parziale per 25 -

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si chiude quest’oggi la stagione regolare del campionatodi calcio diA con laed ultima. Dopo la sosta per le Nazionali poi si comincerà a pensare alla fase finale con poule scudetto e poule salvezza. Intanto restano da delineare le ultime posizioni di classifica, perché se è vero che sul primato della Roma non ci sono più dubbi, il resto è ancora in piena discussione. Andiamo dunque a vedere che cosa riserva ildi questo turno e dove vedere gli incontri inTV.: ilCrediti foto: Juventus Women TwitterGli incontri saranno suddivisi in questi due giorni, tra oggi e domani, e si parte questa ...

Tutte in campo per l’ultimo atto. I giochi sono già fatti nella Serie A 2023-2024 di Calcio femminile , Campionato che sta per vivere la giornata ... (oasport)

Snodo salvezza in terra marchigiana per la Querzoli . Castigata Loreto in volata e infilata la seconda vittoria consecutiva, Forlì ha ritrovato ... (sport.quotidiano)

In Serie "B1" seconda giornata di ritorno a Capannori per la IMG Nottolini , ma per le bianconere di Bigicchi si apre un ciclo di partite "senza ... (sport.quotidiano)

L’Omag-Mt San Giovanni ci crede , a 3 punti dal quinto posto in classifica, ultima casella utile per i playoff , tutto è possibile. Ma negli occhi di ... (sport.quotidiano)

Basket Femminile A2 Matelica, al PalaChemiba arriva la capolista Udine: Questo pomeriggio, alle 18.30, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi arriverà la capolista Women Apu Delser Crich Udine. Si tratta di un “big-match”: Matelica è 4° in classifica con 24 punti e viene tra tre ...

Serie B le partite. La Ternana rischia poco, la lotta è in coda: In una classifica di Serie B femminile che si è ulteriormente allungata e sgranata dopo il pareggio esterno della Lazio della scorsa settimana contro il Genoa, le squadre di vertice affrontano un ...

Sport in tv oggi (sabato 17 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 17 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di f ...