Serie A | Atalanta-Sassuolo 3-0

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'ha battuto il3-0 in un anticipo della 25/a giornata diA. A Bergamo, la squadra di Gasperini è andata in vantaggio con Pasalic al 22'. Gli ospiti hanno colpito una traversa alla mezz'ora e avrebbero potuto poi pareggiare su rigore ma Carnesecchi ha parato entrambi i tiri di Pinamonti, col bis concesso dall'arbitro per un'infrazione dei difensori atalantini al momento del primo penalty. Nella ripresa i bergamaschi, quarti in classifica e al quinto successo di fila, hanno chiuso la sfida andando in gol con Koopmeiners e Bakker.