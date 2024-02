Sergio Cammariere stasera a Martina Franca Teatro Nuovo

tra questi, il regista Mimmo Calopresti, i cantautori Sergio il regista Mimmo Calopresti, i cantautori Sergio Cammariere e Dario che è quella che vogliamo sempre rappresentare e che stasera è

(Di sabato 17 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il 17 febbraio, di scena, tra gli interpreti più raffinati ed eclettici della musica italiana che, accompagnato da una formazione di straordinari musicisti, rivisiterà i suoi grandi successi e presenterà gli inediti del suo ultimo album: “Una sola giornata“, 13 canzoni nate dal felice sodalizio che si consolida anche in questo ultimo lavoro discografico con il poeta Roberto Kunstler. Uno spettacolo che rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista in una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini, intrecciati a calde atmosfere bossanova. “Una sola giornata” è un disco prezioso e ispirato. Canzoni che conducono l’ascoltatore in un viaggio senza luogo e senza tempo, perchè per definizione musica e ...

Rino Gaetano: la mostra dedicata al cantautore, al Museo di Roma in Trastevere: Partirà proprio da Roma, al Museo di Roma in Trastevere, la prima mostra dedicata a Rino Gaetano. Una scelta non ...

Una mostra su Rino Gaetano, il ribelle con il cilindo: Il Museo di Roma in Trastevere dedica al cantautore una retrospettiva con i cimeli e rarità, la prima che celebra uno dei più amati cantautori italiani scomparso a soli 31 anni ...

Al Museo di Roma in Trastevere la prima mostra dedicata a Rino Gaetano: Dal 16 febbraio al 28 aprile saranno esposti dischi, strumenti, abiti di scena (dal cappello regalato da Renato Zero al celebre accappatoio) e non solo. Gotor: "Rino Gaetano è vivo" ...