Sequestrati Oltre Tre Quintali di Fuochi d' Artificio in Due Fabbriche Abusive

(Di sabato 17 febbraio 2024) Teramo - In seguito a perquisizioni personali, locali, domiciliari ed informatiche, i carabinieri hanno scoperto e sequestratotredi materiale esplodente ed'in duenelle province di Teramo ed Avellino. Questa operazione è avvenuta su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. Il materiale sequestrato comprende 3,160 petardi di categoria F4, contenenti circa 316 chilogrammi di esplosivo,a vari strumenti per la fabbricazione, confezionamento, imballaggio ed etichettatura deid'. Tra gli oggetti confiscati figurano anche documenti amministrativi, computer, cellulari, account di posta elettronica e supporti elettronici. Questa azione ...

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato migliaia di gadget non sicuri che sarebbero stati venduti per San Valentino e Carnevale segnalando 30 ... (impresaitaliana)

Teramo, sequestrati oltre 3 quintali di esplosivo: TERAMO – I Carabinieri di Teramo, nel corso di alcune perquisizioni personali, locali, domiciliari ed informatiche eseguite nelle provincie di Teramo ed Avellino, su disposizione della ...

La polizia del Vietnam non sa più dove mettere i motorini sequestrati: Sono sempre di più per via di nuove leggi molto severe per chi guida in stato di ebbrezza, ma nessuno va a reclamarle perché la multa costa più che comprarne una nuova ...

Esce di strada con la sua auto, i carabinieri lo trovano ubriaco: tasso di alcol 7 volte oltre i limiti di legge: La scorsa notte la sua auto è finita contro il guard rail lungo la provinciale 10 all’altezza di Piadena Drizzona. Patente ritirata e mezzo sequestrato ...