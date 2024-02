Selin Yeninci a Verissimo | “Mi sono ispirata a mia nonna” | Video Mediaset

Nata il 16 gennaio 1988 ad Istanbul, Selin Yeninci ha oggi 35 anni e si è imposta come una delle figure di spicco del panorama televisivo e ... (metropolitanmagazine)

Chi è Selin Yeninci - l'attrice che interpreta Saniye Ta?k?n nella serie turca Terra Amara

Selin Yeninci è l' attrice turca nota in Italia per il ruolo di Saniye Ta?k?n in Terra Amara, ecco chi è e cosa sappiamo di lei. Selin Yeninc è una ... (movieplayer)